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Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı: Kazı başladıktan sonra sesler gelmeye başladı

30.12.2022 06:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir alışveriş merkezinin inşaatında gizemli bir tünel ortaya çıktı. Tünelden geceleri geç saatlerde ürkütücü sesler geldiği öne sürüldü. İnşaattaki tünelden ürkütücü sesler duyan çevre halkından Hasan Bilgiç, "Akşam geç saatlerde uğultu sesleri geliyor. Kazı başladıktan sonra sesler gelmeye başladı. Benim çevremden bu sesleri duyanlar olmuş" dedi. Çevre halkının iddiaları üzerine, inşaatta görevli olan kişiler tarafından tünelin önüne toprak dökülerek tünel kapatıldı.

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı: Kazı başladıktan sonra sesler gelmeye başladı

İlginç olay, Ankara Sincan'da yaşandı. Bir alışveriş merkezinin inşaatında gizemli bir tünel ortaya çıkarıldı. Mahalle sakinleri geceleri geç saatlerde tünelden ürkütücü sesler geldiğini öne sürdü. Çevre halkından Hasan Bilgiç "Kazı başladıktan sonra sesler gelmeye başladı" derken Mehmet Ali Tanyeli "Arkadaşlar ’Garip sesler geliyor’ dedi. Köpek, kedi, hayvan sesi gibi, uğuldama gibi dediler. Köpek uğuldar ya, kurt ulur ya o şekilde" diye konuştu.

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GİZEMLİ TÜNEL ORTAYA ÇIKTI! ÜRKÜTÜCÜ SES İDDİASI

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi’nde meydana geldi. 1960’lı yıllarda lise ve ortaokul arazisi olan yere, ilerleyen yıllarda bir spor kompleksi yapıldı. Son dönemlerde ise alışveriş merkezi yapımı için arazide inşaat çalışmaları başladı. Ahi Evran Mahallesi’nin çevre halkı, arazi içerisinde bir tünel olduğunu, tünelden geceleri geç saatlerde ürkütücü sesler geldiğini; bunun yanı sıra ‘İmdat’ sesleri ve çocuk sesleri duyduklarını iddia etti. İnşaat çalışanları ise ürkütücü sesler gelmediğini ve tünelde kalorifer borularının olduğunu ifade etti. Çevre halkının iddiaları üzerine, inşaatta görevli olan kişiler tarafından tünelin önüne toprak dökülerek tünel kapatıldı.

"KAZI BAŞLADIKTAN SONRA SESLER GELMEYE BAŞLADI"

İnşaattaki tünelden ürkütücü sesler duyan çevre halkından Hasan Bilgiç, "Akşam saatlerinde buradan geçerken değişik sesler geliyordu. Biz de bakalım dedik. Baktığımızda içeride tünel gördük. Seslerin tünelden geldiğini düşündük. Akşam geç saatlerde uğultu sesleri geliyor. Ne zamandan beri buradayız, kesinlikle böyle bir ses duymuyorduk. Kazı başladıktan sonra sesler gelmeye başladı. Benim çevremden bu sesleri duyanlar olmuş" dedi.

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Sincan çevre halkından Mustafa Koç, her gün inşaat çevresinden geçtiğini belirterek, "Daha önce burada okul vardı, şimdi tünel çıktı diyorlar. İçinden ses falan duyuldu diyorlar. Ama aslı astarı var mı işte başkasından duyduk. Değişik değişik sesler geliyor falan diyorlar. Türk milleti olarak abartmayı çok seviyoruz. Kesin öyle bir abartı var" ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLAR 'GARİP SESLER GELİYOR' DEDİ"

Arkadaşlarıyla lisenin yakınlarında gezdiğini aktaran Mehmet Ali Tanyeli, "Arkadaşlar ’Garip sesler geliyor’ dedi. Köpek, kedi, hayvan sesi gibi, uğuldama gibi dediler. Köpek uğuldar ya, kurt ulur ya o şekilde. Baktık, bir şey de göremedik. Biraz kazdıkları için kazılan yerden geliyor dedik. Aramızda biraz konuştuk. Açıkçası korkmadık. Bizim duyduğumuz hayvan sesi gibiydi. Kedi, köpek gibiydi. Başkaları nasıl duydu bilmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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