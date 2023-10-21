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Yer: Ankara! Önce Allah'a sonra Atatürk'e hakaret edip...

21.10.2023 23:46 | Son Güncelleme:
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Ankara'da bir kişi yolda hiç tanımadığı bir kadına, Allah'a ve Atatürk'e hakaret ederek saldırdı. Olay saldırıya uğrayan kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yer: Ankara! Önce Allah'a sonra Atatürk'e hakaret edip...

Olay dün akşam 21.20 sıralarında Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Polis merkezine başvuran H.T. isimli kadın; yolda yürürken karşısına çıkan ve tanımadığını ifade ettiği kişinin bir anda kendisine, Allah'a ve Atatürk'e hakaret etmeye başladığını, ardından ise kendisine saldırarak darbetmeye çalıştığını söyleyip, şikayetçi oldu.

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O ŞÜPHELİ YAKALANDI

Söz konusu şikayet üzerine Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda saldırganın kimliğini tespit eden ekipler, bugün saat 19.00 sıralarında şüpheli E.K.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

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'Atatürk aleyhine işlenen suçlar', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli, gerekli adli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli E.K.A.'nın, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca, şüpheli E.K.A.'nın psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. (DHA)

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