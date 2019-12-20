Yer: Ankara! Sınıf öğretmeninden öğrencisine şiddet!

Ankara'da Teğmen Kalmaz İlkokulu'nda çekilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerde sınıf öğretmeninin kaynaştırma öğrencisi olan bir öğrenciye şiddet uyguladığı görüldü.

"CEHENNEM AZABI ÇEKTİRİYOR"



Videoda öğretmenin öğrencisini hırpaladığı görülürken "Bu çocuğu alın başımdan, yeter yavrum çok çektirdin. Götürün şunu servisine. Nedir bu ya, yedi bitirdi beni. Lanet olsun, yeter! Bu çocuğu alın başımdan ya da ben gideyim. Çocuk değil bu ya, cehennnem azabı çektiriyor." ifadeleri tepki topladı.

GÖRÜNTÜLERE SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER







