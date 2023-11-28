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  4. Yer: Ankara! Tartıştığı erkek arkadaşını sokak ortasında öldürdü

Yer: Ankara! Tartıştığı erkek arkadaşını sokak ortasında öldürdü

28.11.2023 01:29 | Son Güncelleme:
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Ankara'da sevgililerin kavgası kanlı bitti. Erkek arkadaşını sokak ortasında silahla vurarak öldüren kadın, olay yerinde polis ekiplerince cinayet silahı ile birlikte gözaltına alındı.

Yer: Ankara! Tartıştığı erkek arkadaşını sokak ortasında öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 921. Sokak'ta silah sesi geldiği ve bir kişinin vurulduğu bilgisi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen ekipler, tartıştığı bir kadın tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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CİNAYET SİLAHLIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve Hasan D'nin gönül ilişkisi bulunduğu öğrenilen N.Ş'yi, olay yerinde cinayette kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

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Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. (AA)

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