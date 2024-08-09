Yer: Antalya! 11 yaşındaki çocuk 'Kangal' dehşeti yaşadı: "Korkunca taş atmış..."

Antalya'da Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki Aisultan Bardibayev, yaşadığı sitenin karşı tarafındaki müstakil evin bahçesinde zincirli bir şekilde duran Kangal cinsi köpeğe taş attı. Köpek bunun üzerine bağlı olduğu zinciri kopararak küçük çocuğa saldırdı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Köpeğin sahibi Onur Alaoğlu ve çevredekiler tarafından güçlükle köpeğin dişlerinden kurtarılan Berdibayev sol bacak, sağ el ve yüzünden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye götürdü. Hayati tehlikesi olmayan Berdibayev, tedavisinin ardından taburcu olarak eve getirildi.

OLAY SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Berdibayev’in köpeğe taş atması, köpeğin saldırısı ve çocuğun kurtarılma anı yer aldı.

"KÖPEK ZİNCİRİNİ KIRARAK KOŞTU VE BENİ ISIRDI"

Yaşanan olayı anlatan Aisultan Berdibayev, yoldan geçerken köpeğin havlaması üzerine korkarak taş attığını söyledi. Berdibayev, “Yoldan geçerken köpek havladı, ben de çok korktum. Bunun üzerine yerden taş alarak köpeğe fırlattım. Daha sonra köpek zincirini kırarak üzerine koştu ve beni ısırdı” dedi.

"VÜCUDUNUN BİRÇOK YERİNDE YARA VAR"

Anne Akmaral Zholdasbekova ise oğlunun korkup kendi üzerine gelmemesi için taş attığını belirterek, “Çocuğum korktuğundan dolayı köpeğe taş atmış. Köpek oğluma saldırdı. Yüzü çok kötü oldu ve iz kaldı. Vücudunun birçok yerinde yara var. Oğlum kendini korumak için eliyle müdahale edince köpek elini de ısırmış” diye konuştu.

"YEMEK YİYEMİYOR, TUVALETE GİDEMİYOR"

Kendisinin pazarda olduğu sırada oğlunun köpek saldırısına uğradığı haberini alan Zholdasbekova, “Oğlum köpeğim olduğu yerden geçerken, köpeğin havlamasından korktuğu için yerden taş alıp köpeğe atmış. Daha sonra köpek zincirini koparıp oğluma saldırarak ısırmış. Yaşanan olayın ardından geceleri çocuğum uyumakta zorluk çekiyor. Gece saat 2-3 gibi ‘anne anne’ diyerek bağırarak uyanıyor. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Kendisi yemek bile yiyemiyor, tek başına tuvalete gidemiyor” ifadelerini kullandı.

"KÖPEĞİMİN DE PSİKOLOJİSİ BOZUK"

Köpeğin sahibi Onur Alaoğlu, yaklaşık 2 aydır burada farklı çocuklar tarafından taş atıldığını iddia etti. Yaşanan olayı şu şekilde anlattı:

"Uyarılara rağmen çocuklar taş atmaya devam etmiş. O gün ben işten geldim. Köpek havlıyordu, sesi kesilince dışarı koştum. Köpeğin çocuğa saldırdığını gördüm. Hemen müdahale edip köpeği tutup aracımıza bindirdim. O an biz evde olmasak Allah göstermesin çocuk ölebilirdi. Elimden geleni yaptım. Tuttum boynundan bırakmadım hiç, bir daha saldırabilir diye. Köpeğimiz uysal bir köpek, saldırgan değil. Zaten olay anında da zincirle bağlıydı. Ancak bir köpeği de çok zorlarsanız, zinciri kıracak, derecede o da saldırmış. Aşıları tam, kimliği var. Güvenlik önlemlerini aldık. Kafesin içerisine koyduk. Köpeğimin de psikolojisi bozuk, şu anda kafeste olduğu için. Özgürlüğünü biraz kısıtladık."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır