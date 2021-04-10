HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Antalya! 5 yıldızlı otelde koronavirüse rağmen gala gecesi

Yer: Antalya! 5 yıldızlı otelde koronavirüse rağmen gala gecesi

10.04.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen yemekli gala gecesi düzenlendi. Davetlilerin çoğunun maske takmayıp, pistte müzik eşliğinde oynadığı eğlencede pasta kesilirken de sosyal mesafe hiçe sayıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyadan paylaşıldı.

Antalya'nın da dahil olduğu 'çok yüksek riskli' kentlerde, cuma günü saat 21.00 ile pazartesi günü 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanırken, 5 yıldızlı otelde gala gecesi düzenlendi. Serik ilçesinin Belek Mahallesi'ndeki otelde yapılan galaya katılan davetlilerin çoğu, maske takmazken, bazıları da piste müzik eşliğinde dans etti. Davetliler, pasta kesilirken ise sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Koronavirüs kısıtlamalarının unutulduğu bu anları, yine geceye katılan davetliler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri izleyenler tepki gösterdi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öldüğünü bilmiyorlar! Köy halkı 61 yıldır Prens Philip'e 'tapıyor' Öldüğünü bilmiyorlar! Köy halkı 61 yıldır Prens Philip'e 'tapıyor'
Türkiye-Mısır arasında üst düzey görüşmeTürkiye-Mısır arasında üst düzey görüşme
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) antalya pandemi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

Canlı yayın karıştı! Eltisinin cinsel organını da çekmiş

Canlı yayın karıştı! Eltisinin cinsel organını da çekmiş

Günler kala flaş açıklama: Ramazan'da ek tedbirler gelebilir

Günler kala flaş açıklama: Ramazan'da ek tedbirler gelebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.