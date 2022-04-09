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Yer: Antalya! Akşam park ettiği aracını sabah lastiksiz görünce şok oldu: Lüks bir araçla çalınmış

09.04.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da park halindeki lüks aracının 4 tekerleğinin de çalındığını gören araç sahibi büyük şok yaşadı. Özgür Kömez, aracını genelde her gün aynı yere park ettiğini dile getirerek, “Aracımın lastiklerinin çalındığını sabah komşularımın aramasıyla öğrendim. Lastikleri sökmüşler ve aracımı bu durumda bırakmışlar. Aynı marka bir araca yüklenmiş lastiklerim. O arabayı alabilecek güçteki biri o jantları alamadı mı acaba. Gündüz ve bu kadar lüks bir araçla çalınması ilginç” diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi 6. Cadde üzerindeki bir sitenin karşısındaki otoparkta meydana geldi. Yazılım uzmanı Özgür Kömez, lüks aracını gece saat 00.30 sıralarında her gün olduğu gibi aynı yere park edip evine çıktı. Sabah komşularının arayıp otomobilinin dört lastiğinin de jantlarıyla çalındığını haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kömez, şaşkınlık yaşadı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parke taşları üzerinde duran araçta parmak izi incelemesi yaptı. Polis lastiklerin yüklendiği beyaz araçtaki şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Lastik ve jantların fiyatının yaklaşık 25 bin TL’yi bulduğu öğrenildi. Hırsızların birkaç bijon somununu olay yerinde bıraktıkları görüldü.

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''GÜNDÜZ ÇALMIŞLAR''

Özgür Kömez, aracını genelde her gün aynı yere park ettiğini dile getirerek, “Gece saat 00.30 sıralarında aracımı buraya park ettim. Aracımın lastiklerinin çalındığını sabah komşularımın aramasıyla öğrendim. Lastikleri sökmüşler ve aracımı bu durumda bırakmışlar. Bir komşumuz fotoğrafını çekmiş, 08.00 gibi şüphelilerin araca taşırken lastikleri fotoğrafları var. Gündüz yapılmış nasıl bir ruh halidir. Lastiklerim yeniydi jantlar sağlamdı. Aynı marka bir araca yüklenmiş lastiklerim. O arabayı alabilecek güçteki biri o jantları alamadı mı acaba. Gündüz ve bu kadar lüks bir araçla çalınması ilginç” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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