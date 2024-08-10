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  4. Yer: Antalya! Araçla takip edip tabancayla ateş açtılar, 2 kişi yaralandı

Yer: Antalya! Araçla takip edip tabancayla ateş açtılar, 2 kişi yaralandı

10.08.2024 22:06
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Antalya'da kimliği belirsiz kişiler tarafından araçla takip edilen restoran işletmecisi Diren Aygün ve arkadaşı Mehmet Ak, bacaklarından vurularak yaralandı. Olay cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Yer: Antalya! Araçla takip edip tabancayla ateş açtılar, 2 kişi yaralandı

Antalya'da dehşet dolu anlar yaşandı. Olay, dün gece Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2207 sokak üzerinde meydana geldi. Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Bahtiyar Muradov ve arkadaşı Mehmet Ak, restoran işletmecisi Diren Aygün'ün kullandığı araçla yola çıktı. Seyir halindeyken başka bir aracın kendilerini takip ettiğini fark eden Muradov durumu Aygün’e söyledi. Bunun üzerine aracı durduran Diren Aygün beraberindeki Mehmet Ak ve Bahtiyar Muradov ile kendilerini takip eden aracın yanına gitti. Yapılan görüşmenin ardından 3 arkadaş tekrar araca binerek diğer aracı takibe başladı.

ARAÇTAN TABACAYLA ATEŞ AÇILDI!

Bir süre sonra Muradov, Ak ve Diren’in bulunduğu araca diğer araçtan tabancayla ateş açıldı. Diren Aygün ve Mehmet Ak’ın bacaklarından vurularak yaralandığı saldırıda Bahtiyar Muradov ise kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.

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4 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ YAKALANDI

Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayda yaralanan 2 kişi hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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Olay yerine gelen polis ekipleri araçla kaçan şüphelilerin peşine düştü. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgisi olan 4 şüpheliden 2'sini yakaladı. Ekiplerin olay ile ilgili araştırmalarının sürdüğü öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya İşletmeci restoran
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