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Yer: Antalya! Aralık ayında denizin keyfini böyle çıkardılar

26.12.2020 13:21 | Son Güncelleme:
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Yer: Antalya! Aralık ayında denizin keyfini böyle çıkardılar

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı dünyaca ünlü tarih ve doğa cenneti Kekova'ya gelen Rus turistler, aralık ayının son günlerinde denize girdi.

Demre'ye gelen Rus turistler, önce kendileri için kutsal saydıkları Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ve Myra Antik Kenti'ni gezdi. Demre'de yedikleri öğle yemeğinin ardından Çayağzı Limanı'na gelen turistler, yatlarla Kekova turuna çıktı. Rus turistler, turda önce yat üstünde Batık Kenti gezdi. Batık Kent'te suyun içindeki ve kıyısındaki tarihi yerleri gözlemleyen turistler, ardından bugünkü adıyla Kaleköy'ü, tarihi adıyla Simena Antik Kenti'ni izledi.

Turistleri taşıyan yat, doğal liman olan Gökkaya Koyu'nda mola verdi. Yattaki bazı turistler, hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğunu görünce, bulutlu ve serin olan havaya aldırmadan kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Özellikle 7 çocuk, serin havada denize girmenin mutluluğunu yaşadı. Bazı turistler, yatların üstünden denize atlayış yaptı. Rus turistler kendi ülkelerinde hava buz keserken, Kekova'da kış mevsiminde yarım saat denizde yüzdü. Tur, Çayağzı Limanı'nda sona erdi.

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'UNUTULMAZ BİR ANI OLDU'

Rus Roman Bıkor, "Bu hava biz Ruslar için mükemmel. Yaz havası. Deniz harika. Kekova mükemmel bir güzellik. Bu mevsimde denize girmek benim için unutulmaz bir anı oldu. Bugün tatilimin en güzel günü oldu" dedi.

Rus Kostantin Zaharov ise, "İlk kez geldiğim Türkiye'de, bugün Noel Baba Kilisesi'ni görmek için Demre'ye geldim. Ama Demre'de, Kekova'da büyülendim. Benim şehrimde hava sıcaklığı eksi 24 derece idi. Kekova gerçek bir cennet. Çocuklarımla bu mevsimde denize girmenin mutluğunu yaşadık. Sanki bir rüyada gibiyiz. Deniz çok güzeldi. Ailece harika bir gün yaşadık" diye konuştu.

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'RÜYA GİBİ BİR GÜN YAŞADIK'

Nicolay Temhof da şöyle konuştu:

"Ailece Türkiye'ye ilk kez geldik. Buraya Noel Baba'yı ziyaret için gelmiştik. Orayı ziyaret ettik. Ama Kekova'da unutulmaz bir gün yaşadık. Burası harika bir yer. Oğullarımla denize girdik. Bizim ülkemizde hava şu anda buz kesiyor. Ama biz burada denizde yüzdük. Her şey harika. Rüya gibi bir gün yaşadık. Yine geleceğiz."

Kaynak: DHA


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