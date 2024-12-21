Yer: Antalya! Arkadaşlarıyla sohbet ederken yukarıdan bir ses geldi: Sonrası ise adeta komedi filmi...

Kemer'deki bir işletmenin önünde bir arkadaş grubu arasında sohbet ediyordu. Sohbet apartmandan gelen bir sesle bölündü. Daha sonrası ise adeta komedi filmi...

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI...

Bir işletmenin önünde kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet eden bir genç, yukarıdan gelen sese dönüp baktığı esnada kafasına kedi düştü. Neye uğradığını anlayamayan genç, olayın şokunu yaşarken arkadaşları bu beklenmedik duruma kahkahalarla güldü.

NEYSE Kİ YARALANAN YOK

Kedinin nasıl düştüğü bilinmezken, olayın ardından hem genç hem de kedi zarar görmeden durumdan sıyrıldı. İlginç karşılaşma, arkadaş grubunda eğlenceli bir anıya dönüşürken, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır