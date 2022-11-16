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Yer: Antalya! Atatürk Anıtı'na balyozlu saldırı

16.11.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Atatürk Anıtı'na saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda bir kişi, yanında taşıdığı sırt çantasından çıkardığı küçük balyozla anıtın yükseldiği mermer bloklarını kırdı. Anıttan parmak izleri alınırken, saldırganın belirlenerek yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Yer: Antalya! Atatürk Anıtı'na balyozlu saldırı

Muratpaşa Belediyesi'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, kimliği belirsiz kişi, dün saat 23.30 sıralarında kullandığı otomobille Atatürk Kent Meydanı'na geldi.

BALYOZLA MERMER BLOKLARINI KIRDI

Aracını park eden şüpheli, yanında taşıdığı sırt çantasından çıkardığı küçük balyozla anıtın yükseldiği mermer bloklarını kırdı. Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran kişi, otomobiline döndü ve olay yerinden ayrıldı. Belediye güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, gece saatlerinde olay yerine geldi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anıttan parmak izleri alınırken, saldırganın belirlenerek yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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antalya Atatürk Anıtı saldırı

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