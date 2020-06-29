Yer: Antalya! Büyüyen alevleri kimi oturarak kimi ayakta izledi

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi’nde meydana geldi. Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü deposunun yanında bulunan kuru dal ve çöpler bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

ALEVLER BİR ANDA BÜYÜDÜ

Alevler bir anda büyüyerek çöplerin toplandığı alana yayıldı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Büyüyen yangın nedeniyle oluşan duman gökyüzünü kaplarken birçok noktadan da görüldü. Yangının çıktığı yere yakın yaşayan kişiler ise alana gelerek yangını izledi.

KAYANIN ÜZERİNE OTURUP ALEVLERİ İZLEDİ

Kayanın üzerine oturan yaşlı bir kadın uzun süre alevleri izlerken, bazı kişiler ise alevlerin yakınında sohbet etti. Civarda yaşayan bir sokak köpeği ise alevlerin yakınında yattı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, başka bir noktaya sıçrama ihtimali olmayan yangını kontrol altında tutarak sönmesini bekledi. Yangının nasıl çıktığını belirlemek için çalışmalar sürüyor. (DHA)

