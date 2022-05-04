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  4. Yer: Antalya! Drift festivalinde peş peşe kazalar: Balkon ve platform çöktü, araçta yangın çıktı

Yer: Antalya! Drift festivalinde peş peşe kazalar: Balkon ve platform çöktü, araçta yangın çıktı

04.05.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da düzenlenen bir drift festivalinde peş peşe kazalar yaşandı. İlk önce izleyicilerin bulunduğu balkon çöktü, daha sonra Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün içinde bulunduğu araç, drift yaparken yandı. Ödül töreninde ise kürsünün olduğu platformda çökme meydana geldi.

Antalya Elmalı'da düzenlenen 'Tuning Festivali'nde peş peşe kazalar meydana geldi. Art arda meydana gelen olaylarda kısa süreli panik yaşanırken ölen ya da yaralanan olmadı.

ONLARCA KİŞİNİN BULUNDUĞU BALKON ÇÖKTÜ

'Tuning Festivali'nde bir araya gelen hız tutkunları, özel donanımlı araçlarla gösteri yaptı. Toptancı halindeki gösterileri izlemek isteyenler, dükkanların üzerindeki balkonlarda yerini aldı. Gösterileri izleyen onlarca kişinin bulunduğu balkon, ağırlıktan çöktü. Balkondakilerle balkonun altında gösteriyi izleyenler, yaralanmadı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayın ardından gösterilere devam edildi. Çökme anı ise seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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BELEDİYE BAŞKANININ BULUNDUĞU ARAÇTA YANGIN

Drift tutkunlarını buluşturan festivalde ikinci kaza, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün bindiği otomobildeyken yaşandı. Drift yapılırken, otomobilden aniden yükselen alevlere, çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobil sürücüsü ile Başkan Öztürk, müdahalenin ardından araçtan çıkarıldı.

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PLATFORM ÇÖKTÜ

Yangından kısa süre sonra da derece yapan drift sürücülerinin ödüllendirildiği tören gerçekleştirildi. Festivalin sonundaki ödül töreninde, kürsünün bulunduğu platformda çökme meydana geldi. Başkan Öztürk ve ödül verdiği sürücüler, zor anlar yaşadı. Kısa süreli panik yaşanırken, bu olayda da yaralanan olmadı.

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Kaynak: DHA

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