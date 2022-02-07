HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Antalya! Ekipleri alarma geçirdi, 400 TL ile intihardan vazgeçti

Yer: Antalya! Ekipleri alarma geçirdi, 400 TL ile intihardan vazgeçti

07.02.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir genç ekipleri harekete geçirdi. Ailesinin para vermemesi üzerine bunalıma girdiği iddia edilen genç intihar girişiminde bulundu. Elinde satır bulunan genç, 3 saatin sonunda babasının verdiği 400 TL ile intihardan vazgeçti.

Yer: Antalya! Ekipleri alarma geçirdi, 400 TL ile intihardan vazgeçti

Olay, Antalya Muratpaşa'da meydana geldi. Ailesinin para vermemesi üzerine bunalıma girdiği iddia edilen genç, balkon demirine ve boynuna bağladığı iple intihar girişiminde bulundu. Özel harekat polislerinin de bölgeye sevk edildiği olayda genç, 3 saatin sonunda babasının verdiği 400 TL ile intihardan vazgeçti.

AW537966_01

BOYNUNA BAĞLADIĞI İPİN BİR UCUNU BALKON DEMİRİNE DE BAĞLADI

Öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 728 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana gelen olayda kısa süre önce askerden gelen Y.D. (21) ailesinden iddiaya göre ihtiyaçları için para istedi. Olumsuz yanıt alan Y.D, ailesini evden dışarı çıkardıktan sonra, kapıyı kilitledi ve balkona çıktı. Y.D, üstü çıplak şekilde boynuna bağladığı ipin bir ucunu da balkon demirine bağladı.

AW537966_06 (1)

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE SEVK EDİLDİ

Y.D’yi o şekilde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polisin yanı sıra, tedbir amaçlı sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Balkon demirine oturan ve zaman eline aldığı bıçak ve satırla korku dolu anlar yaşatan Y.D’nin eylemini vatandaşlar da endişeli gözlerle izledi. Polisin bir saatlik çalışmasına rağmen Y.D’nin eyleminden vazgeçmemesi üzerine bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Sokak araç ve yaya girişine kapatıldı. Zaman zaman daireye girip çıkan ve üşüyen Y.D’nin üzerine önce kazak, daha sonra mont giydiği görüldü.

400 TL İLE İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

Polis ekipleri aileden aldıkları bir miktar parayı Y.D’yi ikna etmek için kullandı. Miktarı az bulan Y.D, 400 TL karşılığında eylemine son verdi. Y.D, balkondan iple sarkıttığı poşetle parayı aldı ve kapıyı açtı. Y.D. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

AW537966_02 (1)

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasaklı cins sokak köpeği dehşeti! Canlarını zor kurtardılarYasaklı cins sokak köpeği dehşeti! Canlarını zor kurtardılar
6 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı6 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Simpsonlar yine gündem oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemediSimpsonlar yine gündem oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Anahtar Kelimeler:
İntihar antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar var

Üsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar var

Isparta Valiliğinde görev değişikliği! İşte gerekçesi

Isparta Valiliğinde görev değişikliği! İşte gerekçesi

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Milyonluk sefalet! Lüks villanın başına gelmeyen kalmadı

Milyonluk sefalet! Lüks villanın başına gelmeyen kalmadı

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

Esnaf faturasını cama astı gören inanamadı! İstanbul’da dikkat çeken görüntüler

Esnaf faturasını cama astı gören inanamadı! İstanbul’da dikkat çeken görüntüler

İlginizi Çekebilir

Daha fazla dayanamad! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

Daha fazla dayanamad! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

Çocukken vücut geliştirme bağımlısıydı! Son hali şoke etti

Çocukken vücut geliştirme bağımlısıydı! Son hali şoke etti

Canlı yayında sorulan soruya verdiği cevap şaşkına çevirdi!

Canlı yayında sorulan soruya verdiği cevap şaşkına çevirdi!

Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu

Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.