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  4. Yer: Antalya! Elde bıçak ve satırla ekiplere direndi, polis kalkanlarla balkondan girdi

Yer: Antalya! Elde bıçak ve satırla ekiplere direndi, polis kalkanlarla balkondan girdi

07.11.2023 14:46 | Son Güncelleme:
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Antalya'da mahkemenin tahliye kararı verdiği evde oturan kadın, tahliye memurlarını kapısında görünce elde bıçak ve satırla ekiplere direndi. Polis ekiplerinin elde kalkan, balkondan girdiği evden anne ve kızı güçlükle çıkarıldı.

Yer: Antalya! Elde bıçak ve satırla ekiplere direndi, polis kalkanlarla balkondan girdi

Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6492 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; site içerisinde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katının sahibi kiracısı Şerife E.’den evini boşaltmasını istedi. İddiaya göre kiracısının evi boşaltmaması üzerine ev sahibi mahkemeye başvurdu. 2 yıl süren davanın ardından mahkeme tahliye kararı alınca icra memurları kararı uygulamak üzere adrese geldi. Şerife E. ve kızı Sude E. icra memurlarına direnerek adresten gitmelerini istedi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karşısında gören kadın, eline bıçak ve satır alarak balkona çıktı. Polis ekipleri kadına müdahalede bulunmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi desteği istedi.

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POLİS BALKONDAN GİRDİ

Polis ve itfaiye ekipleri, içeriden kilitlenen kapıyı açmak ve anne kızı ikna etmek için merdiven yardımıyla yukarı çıktı. Polis ekipleri kadının elinde bulunan bıçak ve satır dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kalkanları alarak balkondan eve girdi.

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GAZETECİLERE SALDIRDI

Anne ve kız, polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Bu sırada karakola gitmek istemeyen anne ve kızı polislere güçlük çıkardı. Kendilerinin görüntülendiğini gören kız ise gazetecilere saldırdı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle anne sağlık ekiplerine teslim edilirken, kızı ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ekipler tahliye kararını yerine getirmek üzere adrese girdi.

Kaynak: İHA

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