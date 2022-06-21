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Yer: Antalya! Genç kızlar paten pistine yattı, izleyenler şaşkına döndü... 'Ben denek miyim, yeter'

21.06.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen olayda paten pistine uzanan 4 genç kızın üzerinden atlayan gençler yürekleri ağza getirdi. Yaşanabilecek bir kazaya karşı hiçbir önlem almayan ve davranışlarına devam eden geçlerin bu hareketi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Bir süre sonra dengesini kaybeden gençlerden birisi ise kızların üzerine düştü. Yerde yatan genç kız, "Ben denek miyim, yeter" diyerek olayın sonlanmasını istedi.

Yer: Antalya! Genç kızlar paten pistine yattı, izleyenler şaşkına döndü... 'Ben denek miyim, yeter'

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Sahil düzenlemesi bünyesinde kurulan Sahil Antalya Yaşam Parkı içerisindeki paten pisti gençlerin uğrak noktası oldu. Paten pistine gelen 2 genç önce bir süre pistte eğlendi. Kimi zaman hızla rampayı tırmanan kimi zaman da rampa çıkışında havaya zıplayan patencilerin tehlikeli gösterileri bununla da kalmadı. Gençler bir süre sonra rampa üzerine uzanan 4 patenli genç kızın üzerinden atlamaya başladı.

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İZLEYENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yaşanabilecek bir kazaya karşı hiçbir önlem almayan ve davranışlarına devam eden geçlerin bu hareketi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da şaşkınlık içerisinde izlendi. Bir süre sonra dengesini kaybeden gençlerden birisi ise kızların üzerine düştü.

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"BEN DENEK MİYİM''

Daha sonra ise bir kız, "Ben denek miyim, yeter" diyerek olayın sonlanmasını istedi. Gençler bu kızın da uyarısına kulak asmayarak tehlikeli davranışlarına bir süre daha devam etti.

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(İHA)

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antalya
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