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Yer: Antalya! Göle giren turist yaka paça sudan çıkarıldı

12.09.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Manavgat'ta tatil yapan Rus turist Vitalii Marshev, girilmesi yasak olan Titreyengöl'e girdi. Uzun süre ikna çabalarına rağmen sudan çıkmayı reddeden Marshev'e daha sonra ekipler müdahale etti. Marshev güçlükle sudan çıkarıldı.

Yer: Antalya! Göle giren turist yaka paça sudan çıkarıldı

Eşi ve arkadaşlarıyla Rusya'dan Türkiye'ye tatile gelen Vitalii Marshev, Manavgat'ın Titreyengöl Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı bir otelde konaklamaya başladı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Marshev, önceki gün otelde bileklerini kesmeye kalktı. Otel görevlileri ve eşi tarafından engellenen Marshev, dün de saat 18.00 sıralarında girilmesi yasak olan Titreyengöl'e girdi.

YAKA PAÇA SUDAN ÇIKARILDI

Eşi, arkadaşları ve otel görevlileri tarafından ikna edilemeyen Marshev'in gölden çıkarılması için olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından cankurtaran simidi atılan Marshev, çıkmayı reddetti. Marshev, getirtilen kanoyla yanına gelen görevliler tarafından yaka paça sudan çıkarıldı. Marshev, kontrol amaçlı Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

Rus turistin ikna edilmesi için verilen uğraşı, Titreyengöl'ün çevresinde toplananlar meraklı gözlerle izledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
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