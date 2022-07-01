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  4. Yer: Antalya! İki kadının otostopu için durdu, başına gelmeyen kalmadı

Yer: Antalya! İki kadının otostopu için durdu, başına gelmeyen kalmadı

01.07.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da toptan bavul ve deri çanta satılan şirkette tahsildar olan Üzeyir Sönmez, otostop yapan iki kadını aracına almak isteyince olanlar oldu. Kadınlardan biri ön koltuğa otururken diğeri de şoför koltuğuna oturmak istedi. Başına gelen olayın şokuyla kadınlardan kurtulmaya çalışan Sönmez, 11 bin TL, 600 euro ile 49 dolar bulunan çantasını kadınlara kaptırdı.

Yer: Antalya! İki kadının otostopu için durdu, başına gelmeyen kalmadı

Olay, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kardeş Kentler Caddesi'nde meydana geldi. Toptan bavul ve deri çanta satılan şirkette tahsildar olan Üzeyir Sönmez, hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, otostop yapan 2 kadın da kent merkezine kadar kendilerini götürüp götüremeyeceğini sordu. Yardım için durduğu kadınlardan biri, ön koltuğa geçerken, diğeri de Sönmez'in oturduğu şoför koltuğunun kapısını açmaya çalıştı.

KADINLARDAN KURTULMAYA ÇALIŞIRKEN PARALARDAN OLDU

Panikleyen Sözmez, hızla hareket etmeye çalışırken, diğer kadın araçtan indi. Bir süre ilerleyen Sönmez, aracın güneşlik bölümünde yer alan; 11 bin TL, 600 euro, 49 dolar ve kendisine ait 700 TL ile cüzdanın yer aldığı deri çantanın çalındığını fark etti. Üzeyir Sönmez'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
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