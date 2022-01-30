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Yer: Antalya! İlk önce defalarca kafasını yere vurdu ardından kendini tokatladı

30.01.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Denize giren alkollü şahıs, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Şahıs daha sonra yere yatarak kafasını defalarca yere vurdu, ambulans içerisinde kendini tokatladı.

Yer: Antalya! İlk önce defalarca kafasını yere vurdu ardından kendini tokatladı

Olay, Antalya Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Elbiseleriyle denize giren bir kişiyi görenler ekiplere haber verdi. Polisin denizden çıkardığı adam ilk önce kafasını yere vurdu. Daha sonra ambulansa bindirilen şahıs, kendini tokatlamaya başladı.

GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ

Konyaaltı ilçesi Konyaaltı sahilinde sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ali Cengiz D.'nin (37) elbiseleri ile denize girdiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İLK ÖNCE KAFASINI DEFALARCA YERE VURDU, SONRA KENDİNİ TOKATLADI

Kıyıda elbiseleri ile deniz içerisinde oturan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından alınarak karaya çıkarıldı. Daha sonra bir banka alınarak üzerine battaniye örtüldü. Bu sırada şahıs zaman zaman polis ekiplerinden kurtulmak isteyerek denize doğru yöneldi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs tekrar oturtuldu. Şahıs bir süre sonra da kendisini yere atarak kafasını defalarca yere vurdu. Polis ekipleri tarafından yerden kaldırılan şahıs, olay yerine gelen sağlık çalışanlarına teslim edildi. Şahıs ambulans içerisinde de kendisini tokatlamaya başladı.

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Şahsı sakinleştiremeyen sağlık çalışanları, yanlarına bir polis alarak şahsı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kaynak: İHA

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antalya
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