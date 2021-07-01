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  4. Yer: Antalya! Kadınların etek altı görüntüsünü çeken sapık, ekipleri bile şaşkına çevirdi

Yer: Antalya! Kadınların etek altı görüntüsünü çeken sapık, ekipleri bile şaşkına çevirdi

01.07.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da poşet içine ters yerleştirdiği cep telefonuyla kadınların etek altı görüntülerini çektiği iddia edilen kişi, esnafın şikayetiyle zabıta ekiplerince yakalandı. 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişiyi yakalayan ekipler, adamın kurduğu düzenek karşısında şaşkına döndüler.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki halk arasında Çarşamba Pazarı olarak bilinen Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda meydana geldi. Pazar esnafı elindeki mavi renkli poşetle sürekli pazar içinde gezen bir kişiden şüphelendi. 60 yaşlarındaki kişiyi takibe alan esnaf, şahsın elindeki poşetin içinde bir kamera gördü. Bunun üzerine esnaf durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Pazar çıkışında zabıta memurunca yakalanan şahıs zabıta noktasına götürüldü. Poşeti inceleyen zabıta ekipleri gördüğü manzaraya inanamadı. Şahsın poşet içine cep telefonunu ters şekilde kartonla tutturup, alışveriş yapan kadınların etek altı görüntülerini çektiği ihtimali üzerinde duruluyor.

POŞET İÇİNE DÜZENEK KURMUŞ

Zabıta memuru tepkisini işe şu sözlerle dile getirdi: Adamın düzeneği kamerayı çantanın içine koyuyor kartona bu şekilde montajını yapmış pazarların içinde görüntü sağlıyor. Pazar esnafının şikayeti üzerine şahsı aldım ve malzemesine el koydum. Polisi çağırdım.

Cep telefonunda onlarca görüntü çıktığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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