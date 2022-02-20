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Yer: Antalya! Kar manzarası eşliğinde denize girdiler

20.02.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da hafta sonu hava sıcaklığı 19 dereceye kadar çıktı. Turizm kentinde deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak kaydedilirken, vatandaşlar, kar manzarası eşliğinde denize girdi. Güneşi gören turistler ve vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Turizm kenti Antalya kış mevsimini erkenden uğurladı. Hava sıcaklığının 19 derece, nem oranının yüzde 55 ölçüldüğü, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece olarak kayıtlara geçtiği kentte, hafta sonu güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve turistler, kar kaplı Beydağları'nı gören berrak deniziyle ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

Aileleriyle birlikte sahile gelenler, piknik yapıp bol bol güneşlendi. Bazı vatandaşlar Akdeniz’in berrak sularında kulaç atarken, bazıları da temiz havada spor yapmayı tercih etti.

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"YAZIN KEYFİNİ ÇIKARTIYORUZ"

Deniz keyfi yapan Sedat Bayram, “Hem kışı hem yazı, ikisini bir arada geçirebiliyoruz. Kar istediğinizde Saklıkent, yüzmek isterseniz de deniz burada. Hava çok güzel, su da sıcak. Keyfimiz yerinde” dedi.

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Kayseri’den Antalya’ya gelen Vedat Bayram da dört mevsimi bir arada yaşadığını belirterek, “Resim çekindim kıştı, bu tarafa geçtik yaz. Şu anda yazın keyfini çıkartıyoruz. Hava güzel, su sıcak, keyfimiz yerinde" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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