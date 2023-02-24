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Yer: Antalya! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu: 'Şimdi ben ne yapacağım?'

24.02.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da öğlen saatlerinde bir evde yangın çıktı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken evde kiracı olarak oturan 4 çocuk babası Ali Bektaş gözyaşlarına boğuldu. 4 çocuğu ve eşinin yangın esnasında evde olmamasına sevinen Ali Bektaş, "Şimdi ben ne yapacağım? Evliyim, 4 çocuğum var. Derdimi anlatmakta zorlanıyorum. Tüm birikimim gitti, bir canım kaldı" dedi.

Yer: Antalya! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu: 'Şimdi ben ne yapacağım?'

Olay, Antalya Kepez'de meydana geldi. Müstakil bir evde öğlen saatlerinde yangın çıktı. Ev, yangında kullanılamaz hale gelirken 4 çocuk babası Ali Bektaş, karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Geçimini hurdacılıkla sağlayan adam, "Tüm birikimim gitti, bir canım kaldı" dedi.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5675 Sokak üzerindeki müstakil bir evde çıktı. Hurdacılıkla geçimini sağlayan 40 yaşındaki Ali Bektaş ve ailesinin evde olmadığı sırada evin arka odasından dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangını gören Bektaş, kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi. 4 çocuğu ve eşinin yangın esnasında evde olmamasına sevinen Ali Bektaş, yanan eşyaları için ise gözyaşları döktü. Yakınları ve polisler tarafından sakinleştirilen Bektaş, kaldırıma oturup uzun süre yanan evine baktı. Bektaş’ın yürüme engelli tekerlekli sandalyedeki annesi Nergiz Bektaş ise oğlunun durumu ve evin yanması karşısında gözyaşları döktü. Polis, evin kundaklama ihtimaline karşın araştırmasına devam ediyor.

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"TÜM BİRİKİMİM GİTTİ, BİR CANIM KALDI"

Kirada oturduğunu belirten Ali Bektaş, "Hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Ağabeyimle yan tarafta kaynanamın orada oturuyordum. Sonra evimde yangın çıktı, nasıl olduğunu bilmiyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Evliyim, 4 çocuğum var. Derdimi anlatmakta zorlanıyorum. Tüm birikimim gitti, bir canım kaldı. Herkes benim nasıl biri olduğumu bilir mahallede. 24 yıl önce Akşehir’den Antalya’ya geldim ve geri dönmedim. Çok üzgünüm" dedi.

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Kaynak: İHA

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