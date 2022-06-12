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  4. Yer: Antalya... Kimseye aldırış etmeden cadde ortasına yattı! Tavırları görenlere "pes" dedirtti

Yer: Antalya... Kimseye aldırış etmeden cadde ortasına yattı! Tavırları görenlere "pes" dedirtti

12.06.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde aşırı alkollü şahıs cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi. Şahsın rahat tavırları ise görenlere pes dedirtti.

Olay, Manavgat ilçesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde bir işletmede alkol alan iki kişi bir süre sonra kavga etti. Kavga eden arkadaşlardan birisi olay yerinden ayrılırken diğer arkadaş Ş.İ., araç trafiğinin yoğun olduğu caddede yolun ortasına oturdu. Bir süre sonra ise uzanarak yattı. Karşılarında şahsı yolun ortasında yatar durumda gören sürücüler ise şaşkınlık yaşadı. Şahsın o anki rahat tavırları ise görenlere pes dedirtti.

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TEDAVİ ALTINA ALINDI

Korna çalarak uyaran sürücülere aldırış etmeyen şahıs için 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istendi. Şahıs olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA)

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antalya Manavgat
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