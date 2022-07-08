Yer: Antalya! Önce tekmeledi ardından benzin döküp yaktı: Gelen geçen bunu görüp soruyor

Antalya Muratpaşa'da sabaha karşı bir kişi, "Lidya Bank" isimli Romalı heykelini ilk önce tekmeledi sonra da benzinle yaktı. Yanan heykele bölgeden geçen turistler ve vatandaşlar meraklı gözlerle bakarken Esnaf Hüseyin Öztaş, "Gelen geçen bunu görüp soruyor. Neden, niçin yapıldı diye soruyorlar" açıklamasını yaptı.

ÖNCE TEKMELEDİ ARDINDAN ATEŞE VERDİ

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir işhanının önünde elbisesini açarak para bekleyen Lidya Bank heykelinin yanına saat 05.15 sırasında elinde benzin bidonuyla şüpheli bir kişi geldi. Bidonu kenara koyan şüpheli önce heykeli tekmeledi ve ardından bidondaki benzini heykelin üzerine döküp ateşe verdi. Şüpheli bir süre izledikten sonra bölgeden uzaklaştı. Heykelin alev aldığını gören vatandaşlar ve bekçiler olay yerine geldi. Vatandaşlar yanan heykeli ve alev alan iş yerinin tavanını su ve yangın söndürme tüpleri ile söndürdü.

Heykelin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye 2010 yılında konulduğu öğrenildi. Yanan heykele bölgeden geçen turistler ve vatandaşlar meraklı gözlerle baktı. Heykelin büyük bölümünün yandığı ve siyahlaştığı, işyerinin tavanının da yandığı görüldü.

"ŞAŞIRDIM KALDIM"

Heykelin bulunduğu bölgede esnaflık yapan Canbulut Çalışkan, “Belediye yaptı, kimisi kızıyor kimi gülüp geçiyor. Sabah geldiğimde yandığını gördüm. Kimin yaktığını bilmiyorum. Şaşırdım kaldım. Her turist önünden geçerken fotoğraf çektiriyordu. Şu an heykelin durumu çok kötü” dedi.

"İKİ AY ÖNCE DE BİR YANGIN ÇIKMIŞTI"

Heykelin yerinin yanlış olduğunu savunan Muhammet Koşar, “Lidya Bank, parayı bulan adamın heykeliymiş. Yanlış bir yerde. İki ay önce de bir yangın çıkmıştı. Buraya koyulması yanlış ama yakan da tam bir örümcek kafalı. Neye istinaden, neden yaktın. Tüm bina yanacaktı neredeyse” diye konuştu.

"GELEN GEÇEN BUNU GÖRÜP SORUYOR"

Esnaf Hüseyin Öztaş, "Sabah 05.00 sıralarında tahminim alkollü bir kişi önce heykele saldırıyor. Tekme atıyor sonra ayağını incitiyor. Daha sonra benzin döküp yakıyor. Neden yaptığını bilmiyoruz. Zarar veriyor sadece, turistik bir yerde olmaması gerekiyor. Hiç hoş değil. Gelen geçen bunu görüp soruyor. Neden, niçin yapıldı diye soruyorlar" dedi.

Kaynak: İHA-DHA

