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  4. Yer: Antalya! 'Ormanda mezar var' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Yer: Antalya! 'Ormanda mezar var' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

15.03.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 'ormanda mezar var' ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden de destek istenirken yapılan incelemelerde mezardan köpek ölüsü çıktı.

Yer: Antalya! 'Ormanda mezar var' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Antalya Kepez'de 'ormanda mezar var' ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Odun toplamaya giden gençlerin ihbarıyla bölgeye giden ekipler, mezarda köpek ölüsüyle karşılaştı.

ODUN TOPLAMAYA GİDEN GENÇLER BULDU

Olay, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan ormanda yaşandı. Ormana yakın yol kenarında ateş yakmak isteyen 3 genç, orman içerisinden odun toplamaya gitti. Bu esnada gençler, etrafı taşla çevrili ve başucunda bir mermer taşı bulunan mezar gördü. Gençler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, mezarın çevresini şeritle çevirdi. Ekipler ön incelemenin ardından mezarın açılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istedi. Bölgeye gelen belediye ekipleri kazma ve kürekle mezarı açtı.

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MEZARDAN KÖPEK ÖLÜSÜ ÇIKTI

Çukurdaki poşete ulaşan polis ekipleri, yaptıkları incelemede gömülenin köpek ölüsü olduğunu gördü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çukur kapatıldı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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