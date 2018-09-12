Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı

Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Güllük Caddesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi. Dilara Ö., hesabındaki 1500 TL'yi çekmek için dün saat 15.00 sıralarında PTT ATM'sini kullanmak istedi. Para kartını ATM'ye yerleştiren Dilara Ö., parayı çekeceği sırada makine hata verdi. İddiaya göre, parayı çekemediği gibi kartı da ATM'de sıkışan genç kadın, sinirlenerek bağırmaya başladı. ATM'nin ekranına tekme atan Dilara Ö., durumu fark edip kendisine müdahale etmek isteyen özel güvenlik görevlilerine de bağırdı.
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