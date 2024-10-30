HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Antalya! Rus salatasıyla uyuşturucu satışı yaparken yakalandılar

Yer: Antalya! Rus salatasıyla uyuşturucu satışı yaparken yakalandılar

30.10.2024 18:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheliler buluşma anında polis baskınıyla neye uğradığını şaşırdı. Uyuşturucu maddelerin bir bölümünün Rus salatası içerisinde gizlendiği tespit edilirken, suçüstü yakalanan şüphelilerin o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yer: Antalya! Rus salatasıyla uyuşturucu satışı yaparken yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları şahısların, diğer illerden temin edilen yüklü miktardaki uyuşturucu ve uyarıcı madde yapımında kullanılan hammaddeleri kente getirdiklerini tespit etti.

AW319139_09

Araştırmalarını derinleştiren ekipler, uyuşturucu maddelerin Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde bulunan ikametlerinde depolandığı ve bu hammaddelerden de A4 sentetik kannabinoid maddesinin imal edilerek elde edilen uyuşturucu maddelerin torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile piyasaya sürüleceği yönünde bilgiler elde etmesi üzerine operasyon düğmesine bastı.

AW319139_02

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda şüpheli şahıslar buluşma anında suçüstü yakalandı.

AW319139_03

Yakalanan şahısların ikametlerinin de aralarında bulunduğu Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Alanya ilçelerinde 4 ayrı adreste yapılan operasyonda, 575 adet sentetik kannabinoid A4 maddesi (yaklaşık 3 milyon 676 bin kullanımlık), 30 bin ecstasy hap, 778 gram kokain, 738 gram fubinica, 629 gram esrar, 238 sentetik ecza hap, 5 hassas terazi, 2 tabanca, 10 adet dolu fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

AW319139_04

18 ŞAHSA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Operasyonlar kapsamında 3 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak” suçundan, 15 şahıs hakkında da “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adli işlem yapıldı.

AW319139_05

RUS SALATASINA GİZLEMİŞLER

Öte yandan baskın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AW319139_10
Ekipler motosikletteki iki şüpheliyi yakaladığı anların yer aldığı görüntülerde, ele geçirilen bazı uyuşturucu maddelerin bir kap içerisinde Rus salatasına gizlendiği ve ekiplerin arama çalışması yaparken tespit etmesi görüntülere yansıdı. (İHA)

AW319139_12Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
antalya uyuşturucu operasyonu
En Çok Okunan Haberler
İşte felaketin görüntüsü! Çığlık sesleri yakınlandı... Gözlerinin önünde sürüklendi

İşte felaketin görüntüsü! Çığlık sesleri yakınlandı... Gözlerinin önünde sürüklendi

Babasını öldürdü, her şeyi itiraf etti 'Şiddet uyguluyordu'

Babasını öldürdü, her şeyi itiraf etti 'Şiddet uyguluyordu'

Villada aile katliamı

Villada aile katliamı

Yeni takımı resmen belli oldu! Volkan Demirel'den 3 yıllık imza

Yeni takımı resmen belli oldu! Volkan Demirel'den 3 yıllık imza

Erdoğan’ın ‘müjde’ çıkışı merak konusu oldu! 2 senaryo var...

Erdoğan’ın ‘müjde’ çıkışı merak konusu oldu! 2 senaryo var...

Ölümlü kazanın davasında kavga çıktı, adliyede ortalık karıştı

Ölümlü kazanın davasında kavga çıktı, adliyede ortalık karıştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.