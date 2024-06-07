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Yer: Antalya! Sadece 15 dakikada hayatı felç etti... Plajlar boşaldı, uçuşlar durdu, tramvaylar hareket edemedi, ağaçlar devrildi

07.06.2024 17:41
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Antalya'da yaşayanlar 40 dereceye ulaşan sıcak havayla bunalırken, akşam saatlerine doğru yağmur sürpriziyle karşılaştı. Sıcak havadan dolayı Konyaaltı Sahili'ne akın eden yerli ve yabancı turistler yağmurun başlamasıyla sahili boşalttı. Sahilden giden vatandaşların plaj şemsiyeleriyle korunması ise dikkat çekti. Kısa süreli toz fırtınası nedeniyle havalimanında uçuşlar aksarken elektrik kesintisi nedeniyle de tramvaylar hareket edemedi.

Yer: Antalya! Sadece 15 dakikada hayatı felç etti... Plajlar boşaldı, uçuşlar durdu, tramvaylar hareket edemedi, ağaçlar devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Akdeniz bölgesinde hava sıcaklarının 1 hafta boyunca 30 derecenin üzerine çıkacağı uyarısının ardından turizm kenti Antalya'da sıcak hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseldiği kent merkezinde deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçüldü. Meteorolojinin uyarılarının ardından sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne giderken, kent merkezinde ise sessizlik hakim oldu. Saat 15.30 sıralarında başlayan kısa süreli yağmur ve fırtına Antalya'da yaşamı felç etti.

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YAĞMURLA BERABER SAHİLİ TERK ETTİLER

Bir anda bastıran şiddetli yağış ve rüzgara Konyaaltı plajlarında yakalananlar, malzemelerini toplayarak sahili terk etti. Bölgedekilerden bazıları plaj şemsiyeleriyle kendilerini korurken, bazıları ise kıyafet ve havlularıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. 2 çocuğuyla beraber Konyaaltı Sahili'ne serinleyeme gelen Cesim Ateş, "Çocuklarla yüzmeye geldik. Hava sıcaktı ancak yağmur yağdı. Hava güzeldi ama birden bozdu. Çocuklar denizin biraz keyfini çıkardı ancak yağmurla beraber eve dönmek zorunda kaldık" dedi. Yağmur ve şiddetli rüzgardan dolayı Falez Seyir Terası üzerinde yer alan Türk bayrağı zarar gördü. Antalyaspor bayrağıyla beraber aynı yerde bulunan bayrak, fırtına sonrasında indirildi.

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AĞAÇLAR DEVRİLDİ, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLER HASAR GÖRDÜ

Şiddetli fırtına ile yağışa hazırlıksız yakalanan Antalyalılar kaçış noktası olarak otobüs durakları ya da apartman altlarını tercih etti. Yağışla beraber şehir merkezindeki yollarda trafik meydana gelirken, bazı noktalarda da su birikintileri oluştu. Rüzgarla devrilen ağaçlar, park halindeki otomobillere zarar verdi. Bazı binaların çatısı uçtu.

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UÇUŞ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Antalya Havalimanı’nda şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle devam eden genişletme çalışmaları kapsamındaki inşaat sahasından yaklaşık 5 dakika süren toz fırtınası yaşandı. İnşaat sahasından fırtına sebepli kalkan toz bulutları sebebiyle havalimanındaki uçakların iniş ve kalkışları da kısa süreliğine durduruldu. Toz fırtınasının dinmesinin ardından havalimanı uçuş trafiği yeniden normale döndü.

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TRAMVAYLAR HAREKET EDEMEDİ

Antalya'da yağmurla birlikte elektrik kesintisi de yaşanırken, bundan dolayı tramvay seferleri durdu. Fatih-Expo-Havaalanı hatlarında çalışan tramvaylar elektrik kesintisi nedeniyle bulundukları duraklardan hareket edemedi. Yağmurun da başlamasıyla yolcular vagonlardan dışarı çıkamadı, bazı yolcular kesintinin uzayacağını düşüncesiyle otobüs duraklarına gitti. Saat 15.45'te hatlara yeniden elektrik verilmesiyle tramvaylar hareket etti. (DHA)

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_65027Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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antalya yağmur Fırtına
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