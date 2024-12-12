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  4. Yer: Antalya! Sadece ağaç budamak istemişti... Sebep olduğu şeye kendi bile inanamadı

Yer: Antalya! Sadece ağaç budamak istemişti... Sebep olduğu şeye kendi bile inanamadı

12.12.2024 10:11
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Antalya'da bir kişi ağaç budarken yanlışlıkla bütün mahallenin elektriğini kesti. Ağaç dallarının elektrik tellerine temas etmesinin ardından çok sayıda binadaki elektronik cihazların yanması yüzünden yangın çıktı.

Yer: Antalya! Sadece ağaç budamak istemişti... Sebep olduğu şeye kendi bile inanamadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ağaç budamak isteyen bir kişi hiç beklemediği bir olaya sebebiyet verdi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartman sakini bahçede bulunan ve elektrik tellerine temas eden ağacın dallarını kesmeye başladı. İsmi öğrenilemeyen apartman sakini ağaca budama yaptığı sırada dallar tellere temas ederek kısa devreye ve tellerin kopmasına neden oldu.

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ELEKTRONİK CİHAZLAR YANDI, BİR BİNADA YANGIN ÇIKTI

Tellerin kopması ile birlikte bütün mahallenin elektrikleri kesildi ve elektronik cihazların yanmasına neden oldu. Olay nedeniyle sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde mutfak kısmında küçük çaplı yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken vatandaşlarında müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

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"AĞACI HABERSİZ KESMİŞ"

Olay nedeniyle yangın çıkan ikamet sahibi Arif Şahan, gelen telefonla dükkanında bulunan yangın söndürme tüpünü de alarak evine geldiğini belirterek, “Dükkandan koşarak geldim yangın söndürme tüpü ile, hemen doğal gazı kapatarak müdahale ettim. Ardından itfaiye geldi. Müdahale etmemiş olsak ev komple yanacaktı. Aşağıdaki arkadaş ağacı kesmiş. O da ağacı habersiz kesmiş. Güya ona kes demişler de öyle kesmiş. Hiçbir devlet kurumu böyle bir şey demez. Gelir yapılması gereken neyse kendisi yapar. Arkadaş işgüzarlık yapmış. Kendi kafasına göre kesmiş, aşağıda dükkanın önünde otururken bütün mahalle bomba patlamış gibi alt üst oldu. Bütün mahalledeki elektrikler gitti. Beyaz eşyaların çalışıp çalışmadığını da bilmiyorum. Belki hiçbir şey çalışmıyor” dedi.

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ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

Çok sayıda mahalle sakininin elektronik eşyalarının olay nedeniyle yandığını belirten mahalle sakinlerinden Ferhat Köseoğlu ise, “Telefon geldi, elektronik eşyalar ve kombi patladı diye. Apar topar geldik, fark ettik ki beyefendi ağaçları keserken kabloları birbirine temas ettiriyor. Birçok kişinin elektronik eşyası yanıyor. Yan binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. Şikayetçi olacağız beyefendiden, birçok mahalle sakini de bekliyor. Polis ekipleri beyefendiyi götürdü. Kimilerinin televizyonları, buzdolapları patlamış. Elektrikler gittiği için hasar tespiti de yapamıyoruz. Yan sokağın komple elektriği gitmiş. Orada ne zarar var bilemiyoruz” şeklinde konuştu.

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Olayın ardından AEDAŞ görevlileri bölgeye gelerek kopan telin onarımı için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya yangın ağaç
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