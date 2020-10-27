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Yer: Antalya! Termometreler 29 dereceyi gösterdi, Konyaaltı Sahili doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 13:52 | Son Güncelleme

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, hava sıcaklığının 29 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Yer: Antalya! Termometreler 29 dereceyi gösterdi, Konyaaltı Sahili doldu

Yazdan kalma günlerin yaşandığı Antalya'da hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü. Türkiye’nin birçok yerinde kışlık giysiler çıkarılırken ekim ayının son günlerinde Konyaaltı Sahili'nde denize girmenin ayrıcalığını yaşayan Antalyalılar ve tatilciler, güneşli havanın keyfini çıkardı.

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Konyaaltı'nda yerleşik yaşayan Rus ailelerin yoğun olarak geldiği sahilde, çocuklar kumdan kaleler yaparak eğlenirken, ebeveynleri ise kitap okuyarak ve sohbet ederek zaman geçirdi.

Kaynak: DHA


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