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  4. Yer: Antalya! Villasına böyle girdi

Yer: Antalya! Villasına böyle girdi

05.01.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Kemer ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada yolları su bastı, bazı ağaçlar devrildi. D-400 Karayoluna kaya parçaları düştü. Evinin önü suyla dolan bir kadın ise demir parmaklıklar üzerinden atlayarak evine girmeye çalıştı. Kemer belediye ekiplerinin su baskını olan bölgelerde çalışmaları devam ediyor.

Zaman zaman şiddetlenen yağış, Kemer’in çeşitli mahallelerinde olumsuzluklara yol açtı. D-400 Karayolu, yamaçlardan kopan kayalar yüzünden zaman zaman trafiğe kapandı. Yol, iş makineleriyle açılırken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

SEL SULARI YOL KAPATTI

Yağış yüzünden Kiriş Mahallesi’ni Merkez Mahallesi’ne bağlayan Çalış Sokağını su basınca ulaşım kapandı. Vatandaşların haber verdiği polis ekibi sokağa gelerek durumu kontrol etti ve olay yeri şeridiyle yolu trafiğe kapattı. Bir süre bu noktada bekleyen ekip, gelen araçların sürücülerini yolu kullanmamaları konusunda uyardı ve geri dönerek başka yolu kullanmalarını sağladı.

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VİLLASINA BÖYLE GİRDİ

Kemer Hükümet Konağı’nın bulunduğu kavşak da sular altında kalan noktalardan biri oldu. Araçlar ve vatandaşların geçmekte zorlandığı anlarda bir kadının yakındaki bir villaya demir parmaklıkların üzerinden atlayarak girmeye çalıştığı anlar kaydedildi.
Kemer Emniyet Müdürlüğü, Kemer Belediyesi, Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri yağıştan etkilenen vatandaşlar için seferber oldu.

Kaynak: İHA

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