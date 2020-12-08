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  4. Yer: Antalya! Yağmur sonrası plajlara akın ettiler

Yer: Antalya! Yağmur sonrası plajlara akın ettiler

08.12.2020 14:24 | Son Güncelleme:
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Yer: Antalya! Yağmur sonrası plajlara akın ettiler

Antalya Alanya'da sağanak yağış sonrası dünyaca ünlü sahillerine dedektörüyle gelen kişiler, rüzgarın şiddetiyle büyüyen dalgaların kıyıya sürüklediğini düşündüğü altın ve değerli madenleri aradı.

Antalya Alanya’da hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi. Yağışlı havanın şiddetini kaybetmesinin ardından ellerine dedektör alan define avcısı çok sayıda kişi, her yaz binlerce turisti ağırlayan dünya ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarında altın ile değerli maden arayışına çıktı. Elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek dedektörlerle değerli eşya arayanlar sahil bandını taradı. Sahilleri baştan sona tarayan define avcıları, zaman zaman dedektörün verdiği sinyaller doğrultusunda kumu kazdı.

'GENELDE YAĞIŞLARDAN SONRA BÜYÜK DALGALARLA ZİYNET EŞYALARI GELİYOR'

Damlataş Plajı’nda define avına çıkan Mehmet Yıldırım, turistlerin yaz aylarında denizde yüzdüğü esnada düşürdükleri ziynet eşyalarını aradıklarını söyledi. Yıldırım, “Turistlerin yazın düşürdükleri değerli eşyaları, kışın büyük dalgaların getirmesiyle topluyoruz. Bu tür eşyalar yer altında kalıp yok olacağına yer üstüne çıkartarak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Daha önce de sikke ve benzeri 26 parça tarihi eser bulup devletimize teslim ettim. Genelde yağışlardan sonra büyük dalgalarla ziynet eşyaları geliyor” dedi.

Kaynak: İHA

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