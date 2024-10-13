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  4. Yer: Antalya! Yeni doğmuş bebeği havalimanında klozete bırakıp Türkiye'den kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı

Yer: Antalya! Yeni doğmuş bebeği havalimanında klozete bırakıp Türkiye'den kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı

13.10.2024 23:00
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Antalya'da havalimanındaki engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Polis, bebeği bırakıp hızlı bir şekilde ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı tespit edilen Rusya uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yer: Antalya! Yeni doğmuş bebeği havalimanında klozete bırakıp Türkiye'den kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanı'nda temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletinde klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.

BEBEĞİ TERK EDİP KAÇMAK İSTEDİLER

Yapılan araştırmada bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı E.B. tarafından terk edildiği ve E.B.'nin Rusya vatandaşı E.B. isimli başka bir kişiyle hızlı bir şekilde pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı tespit edildi. 2 kişi, Moskova’ya gitmek üzere oldukları esnada Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Yeni doğan bebek ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Rusya bebek
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