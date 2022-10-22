Yer: Arnavutköy! Otobüsteki kavgada ağza alınmayacak sözler... Olay oldu

Arnavutköy - Deliklikaya seferini yapan İETT otobüsüne binen bir kadın ile diğer yolcular arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre bir yolcunun 'Çakarım' şeklinde bir söz sarf etmesi üzerine sinirlenen kadın otobüsteki diğer yolcularla da tartışmaya başladı. Tartışmaya başka bir yolcunun, ''Siz sapık dediniz, Lan dediniz. Her şeyi dediniz. Hakaret ettiniz. Tek bir lafa takılmayın'' demesi üzerine başka bir yolcu, ''Yeter sus. Şu kadını indirin artık'' dedi.

''SEN NEREDE İNİYORSAN BEN DE ORADA İNİYORUM''

Bu söz üzerine öfkeden deliye dönen kadın, ''İnmiyorum. Polis çağırttırmayın bana. Göreceksiniz dünyanın kaç bucak olduğunu. Sen nerede iniyorsan ben de orada iniyorum. Bütün erkekler bir oldunuz. Hadi oradan. Manyak da sensin, salak da sensin. Tek bir kadının sesi çıkmıyor burada'' dedi.

Taraflar arasında yaşanan ağız dalaşı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



