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  4. Yer: Arnavutköy! Otobüsteki kavgada ağza alınmayacak sözler... Olay oldu

Yer: Arnavutköy! Otobüsteki kavgada ağza alınmayacak sözler... Olay oldu

22.10.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de bir otobüste meydana gelen tartışma cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. İddiaya göre kadın yolcu kendisine sarf edilen 'Çakarım' sözü üzerine otobüste sesini yükseltti. Tartışmaya başka bir yolcunun, ''Siz sapık dediniz, Lan dediniz. Her şeyi dediniz. Hakaret ettiniz. Tek bir lafa takılmayın'' demesi üzerine iyice sinirlenen kadın diğer yolcularla da tartışmaya başladı.

Arnavutköy - Deliklikaya seferini yapan İETT otobüsüne binen bir kadın ile diğer yolcular arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre bir yolcunun 'Çakarım' şeklinde bir söz sarf etmesi üzerine sinirlenen kadın otobüsteki diğer yolcularla da tartışmaya başladı. Tartışmaya başka bir yolcunun, ''Siz sapık dediniz, Lan dediniz. Her şeyi dediniz. Hakaret ettiniz. Tek bir lafa takılmayın'' demesi üzerine başka bir yolcu, ''Yeter sus. Şu kadını indirin artık'' dedi.

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''SEN NEREDE İNİYORSAN BEN DE ORADA İNİYORUM''

Bu söz üzerine öfkeden deliye dönen kadın, ''İnmiyorum. Polis çağırttırmayın bana. Göreceksiniz dünyanın kaç bucak olduğunu. Sen nerede iniyorsan ben de orada iniyorum. Bütün erkekler bir oldunuz. Hadi oradan. Manyak da sensin, salak da sensin. Tek bir kadının sesi çıkmıyor burada'' dedi.

Taraflar arasında yaşanan ağız dalaşı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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