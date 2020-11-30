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Yer: Artvin! Havada parçaladı

30.11.2020 12:27 | Son Güncelleme:
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Yer: Artvin! Havada parçaladı

Artvin'de küçükbaş sürüsünün yaylalardan köye dönüş yolculuğunu görüntüleyen ekibin kullandığı drone, yere inişi sırasında çoban köpeği tarafından havada parçalandı.

Artvin'de fotoğraf sanatçısı ve belgesel yapımcısı Hakan Aydın ile drone pilotu Suat Çelik, Şavşat ilçesine bağlı Çavdarlı köyü mezra bölgesinde, otlakta yayılan koyun sürüsünün yayladan dönüş yolculuğu için çekimlere başladı. Ekibin sürüyü drone ile havadan görüntülediği sırada çoban köpekleri, tepki vermeye başladı. Çelik, insansız hava aracını yere yaklaştırdığı sırada aniden havalanan çoban köpeği, cihazı çenesi ile yakalayarak, yere düşürdü. Parçalanan drone kullanılamaz hale gelirken bu anlar, anbean görüntülendi.

'O GÖREVİNİ YAPTI'

Drone pilotu Suat Çelik, anlık dalgınlığı sonucu çoban köpeğinin cihazı parçaladığını belirterek, "Hayatın akışına aykırı bir durum değil o görevini yaptı” dedi.

Fotoğraf sanatçısı ve belgesel yapımcısı Hakan Aydın da "Yayladan göçü çekiyorduk. Yayla kültürü bölgemizde çok önemli bir yere sahiptir. Biz de bu kültürü anlatırken en güzel görüntüleri almaya çalıştık. Drone yerden havalanır havalanmaz etrafta bulunan çoban köpekleri birden üzerimize doğru koşup hücum etti. Drone pilotumuz bu sırada cihazı daha alt seviyeye indirdi. O anda olan oldu. Çoban köpeği cihazı havada yakaladı ve parçaladı" diye konuştu.

Sürü sahibi Hakan Üçüncü ise köpeğin kendilerini koruma içgüdüsüyle saldırdığını söyledi.

Kaynak: DHA

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