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Yer: Artvin... Komşularından yol izni alamayınca bunu yaptı! Kapısı bile var

17.08.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de yaşayan işçi emeklisi Mehmet Demir, dağlık araziye inşa ettiği evine ulaşmak için komşularından yol yapma izni alamadı. Bunun üzerine 65 yaşındaki adam evine gidebilmek için 2 dağ arasından geçen Çarğisel Deresi'nin üzerine 15 metre yüksekliğinde ve 60 metre uzunluğunda ahşap asma köprü yaptı. Çocuk ve hayvanların can güvenliğini tehlikeye atmamak adına köprü girişine tedbir amaçlı kapı da takan Demir, "Farklı alternatifler düşündüm ve çareyi köprü yapmakta buldum. dedi.

Yer: Artvin... Komşularından yol izni alamayınca bunu yaptı! Kapısı bile var

Artvin'in Yusufeli ilçesinin Ada Yaylası'nda dağlık araziye inşa ettiği evine ulaşmak için komşularından yol yapma izni alamayan Mehmet Demir, ilginç bir çözüm buldu. Babasından miras kalan 2 dağın arasındaki araziye 2009 yılında ev yapmaya karar veren işçi emeklisi Demir, planladığı eve ulaşım yolunun uzak oluşu ve komşularının arazilerinden yol geçirilmesine izin vermemesiyle harekete geçti. Demir, Çarğisel Deresi üzerine ahşap asma köprü yaptı. Kendi çizdiği projeyle inşa ettiği asma ahşap köprüden eve ulaşan Demir, çocuk ve hayvanların can güvenliğini tehlikeye atmamak adına da köprü girişine tedbir amaçlı kapı taktı.

"PRATİK ÇÖZÜM BULMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Bölgede arazinin engebeli oluşunun evlere ulaşımı zorlaştırdığını söyleyen Mehmet Demir, "Bu yaylada babamdan miras kalan arazi vardı. 13 yıl önce bu arazi üzerine ev yapmaya karar verdim ancak arazime ulaşım yolu dağın arkasından geçtiği için evime uzak kalıyordu. Bunun üzerine komşumla konuşup yol yapılması için talepte bulundum. Komşum kendi arazisinden yol geçirilmesine izin vermedi. Bölgemiz engebeli olduğu için birçok konuda pratik çözümler bulmak zorunda kalıyoruz. Farklı alternatifler düşündüm ve çareyi köprü yapmakta buldum" dedi.

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"HEM EVİME ULAŞIRKEN FAZLA YORULMUYORUM HEM DE ZAMANDAN TASARRUF SAĞLIYORUM"

Köprüyle zamandan tasarruf ettiğini anlatan Demir, "Bu köprünün projesini kendim çizdim ve tamamen kendi imkanlarımla yaptım. Yerden 15 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 60 metre uzunluğundaki ahşap köprümle 13 yıldır evime ulaşımı sağlıyorum. Hem evime ulaşırken fazla yorulmuyorum hem de zamandan tasarruf sağlıyorum. Her işimi bu köprü üzerinden hallediyorum. Evimin inşaat malzemelerini bile bu köprüden getirip götürüyorum.

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"BEN KULLANIRKEN KORKMUYORUM, KORKACAK DA BİR ŞEY YOK"

Köprüyü ben kullanırken korkmuyorum. Zaten korkacak da bir şey yok çünkü yan taraflarında korkuluk bulunuyor. Köprüye kapı takmamdaki amacım da tamamen tedbir içindir çünkü burada çocuklar var, hayvanlar var. Köprüden geçmeye çalışıp düşmesinler diye. O yüzden kapı olması gerekliydi" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Yusufeli ahşap köprü
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