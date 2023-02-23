Yer: Artvin... Korkutan heyelan anları kamerada!

Artvin’de son günlerde etkisini gösteren karla karışık yağmur, kentte çok sayıda heyelanın beraberinde getirdi. Artvin- Borçka karayolu üzerinde meydana gelen heyelan anı bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuna yansıdı. Şans eseri heyelan anında yoldan araç geçmemiş olması büyük bir facianın önüne geçti.

HEYELAN ANI KAMERADA! İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Bir heyelan anı ise merkeze bağlı Ortaköy köyünde yaşandı. Köy yolu üzerinde bulunan istinat duvarı çöktü. Köy ulaşıma kapanırken duvarın çökme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

