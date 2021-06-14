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  4. Yer: Artvin! Köye inen ayı ile selfie çekti

Yer: Artvin! Köye inen ayı ile selfie çekti

14.06.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de aç kalan yavru ayı köye indi. Ayıyı karşısında gören vatandaşlar önce şaşırdı, daha sonra selfie (özçekim) çekti.

Yer: Artvin! Köye inen ayı ile selfie çekti

Artvin’in Şavşat İlçesi Sebzeli Köyü sakinleri, yiyecek aramak için güpegündüz köye inen yavru ayıyı karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. İnsanlara aldırış etmeden mahalle aralarında dolaşarak yiyecek arayan yavru ayı, uzun süre köyden gitmeyince vatandaşlar telefonlarına sarılarak ayıyı görüntülemeye çalıştı. Bölge halkından Duygu Demir isimli ise 30 metrelik mesafeden görüntülediği yavru ayı ile selfie (özçekim) çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

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“GÜPEGÜNDUZ KAPIMIZA KADAR İNDİYSE DURUM KÖTÜ"

Köyde rahatça dolaşan yavru ayıyı görüntüleyen Güven Arifoğlu ise "İklim değişiklikleri ve buna bağlı olan sebeplerden dolayı, bu yıl yüksek kesimler kurak geçiyor. Yiyecek bulamayan ayılar, yerleşim yerlerine inmeye başladı. Bu bölgede yaşayan ayılar otçul hayvanlardır. Otla beslenir, meyve ağaçlarından beslenir. Güpegündüz kapımıza kadar indiyse durum kötü. Yüksek kesimlerdeki kuraklığa çözüm bulmalı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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