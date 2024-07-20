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  4. Yer: Artvin! Temmuzun ortasında karın üstünde yoga yaptılar

Yer: Artvin! Temmuzun ortasında karın üstünde yoga yaptılar

20.07.2024 15:17
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20.07.2024 15:17
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Türkiye 2024 yılının en sıcak günlerini yaşıyor. Bir yandan kavurucu sıcaklar, diğer yandan sağanak yağışlarla mücadele ederken, Artvinli kadınlar 3000 metrede karın üzerinde yoga yaptılar.

Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili (Macahel) bölgesinde 3000 metrede Artvinli kadınlar kar üstünde yoga yaptılar. İlçede yoga ve pilates yapan kadınlar sıcak havalardan bunalınca seanslarına yüksek rakımlarda devam etme kararı aldılar.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

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Haftanın belirli günlerinde farklı rotalarla kentin farklı doğal güzelliklerinde yoga etkinliği düzenlemeye başlayarak Temmuz ortasında doğada serinlemenin yolunu buldular.

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‘‘TEMMUZ AYINDA KARLI BİR ORTAMDA DOĞAYLA İÇ İÇE DENEYİM’’

Camili (Macahel) bölgesinin doğal güzelliği arasında yapılan yoga seansının katılımcılara hem bedensel hem de zihinsel rahatlama sağladığını belirten Pilates öğretmeni Şükran Saraç, ‘"Egzersizleri neden doğada yapmayalım dedik. Farklı bir ortamda oksijeni bol bir yerde sporla iç içe egzersizler deneyelim farkındalık yaratalım dedik. Böyle bir etkinlik düzenleyelim dedik çokta güzel oldu. Temmuz ayında karlı bir ortamda doğayla iç içe deneyim sağladık” diye belirtti.

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Temiz dağ atmosferi ve serin hava eşliğinde yapılan yoga egzersizlerini doğa gezgini ve sosyal medya içerik üreticisi Osman Demir kayıt altına aldı. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yoga Artvin kar
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