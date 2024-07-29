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  4. Yer: Ataşehir! Ürkütücü görüntüler: E-5'te ameliyat önlüğüyle yaralı bir şekilde yürüdü...

Yer: Ataşehir! Ürkütücü görüntüler: E-5'te ameliyat önlüğüyle yaralı bir şekilde yürüdü...

29.07.2024 11:41
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Kozyatağı'nda E-5 Karayolu yüzünde yaralar olduğu tespit edilen ve üzerinde ameliyat önlüğü olan bir şahıs metrelerce yürüdü. Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeden yürümeye devam eden şahsın yaşattığı ürkütücü anlar kameralara yansıdı.

Dün Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu üzerinde ürkütücü bir olay yaşandı. İddiaya göre, üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan bir şahıs bir süre yolda yürüdü. Bu sırada arkadan gelen araç sürücüsü, şahsı uyarmak için kornaya bastı.

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KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Yüzünde yaralar olduğu görülen şahıs kornaya aldırış etmeden yürümeye devam etti.

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Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

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Şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

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O anlar bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir e5 karayolu
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