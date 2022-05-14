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  4. Yer: Avcılar! Gören önce gelin arabası sandı, yazıyı okuyunca gerçek ortaya çıktı: Allah herkese nasip etsin

Yer: Avcılar! Gören önce gelin arabası sandı, yazıyı okuyunca gerçek ortaya çıktı: Allah herkese nasip etsin

14.05.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma davasına aracını süsleyerek giden Özgür Ağaoğlu, "Görenler şaşırıyor, ilk başta gelin arabası zannediyor, yazıyı görünce gülüp geçiyorlar bundan sonra asla evlenmeyi düşünmüyorum" dedi. Eşiyle problem yaşayan Ağaoğlu, sözlerine, ''Ben aracımı bu şekilde süsletip adliyeye gittim sabah. Allah herkese nasip etsin. Bekarlık sultanlıkmış gerçekten. Avcılar’da başladım yolculuğuma her yeri dolaştım şimdi de Tekirdağ’a gideceğim” şeklinde devam etti.

Yer: Avcılar! Gören önce gelin arabası sandı, yazıyı okuyunca gerçek ortaya çıktı: Allah herkese nasip etsin

Avcılar’da yaşayan Özgür Ağaoğlu, eşi ile problemli olan evliliklerini sonlandırmak için boşanmak istedi. Aylardır boşanmaya çalışan Ağaoğlu dün sabah saatlerindeki boşanma davası için erkenden uyanarak aracını gelin arabası gibi süsletti ve adliyeye gitti. Dava sonucunda eşi ile boşanan Özgür Ağaoğlu “Bekarlık Sultanlıktır” yazılı aracı ile İstanbul’u gezdi. Süslenen araç havadan da görüntülendi.

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Trafikteki vatandaşların şaşkınlıkla izlediği Ağaoğlu yaşananlar ile ilgili, “Benim 5 seneden beri nikahlı karımdı, biz ayrılmaya karar verdik. Uzun süre anlaşmaya çalıştık ama anlaşamayınca ortak bir karar ile ayrılmak istedik. Ben aracımı bu şekilde süsletip adliyeye gittim sabah. Allah herkese nasip etsin. Evli olup da çoluğu çocuğu olmayanlara özellikle bekarlık sultanlıkmış gerçekten. Benim bir ahım vardı, boşandığım zaman bu şekilde yapacağım diyordum, yaptım. Bu şekilde Boğaz Köprüsünü, Tem Otoyolu’nu geçtim Arnavutköy’e kadar geldim. Gören insanlar şaşırıyor ilk başta gelin arabası zannediyor yazıyı görünce gülüp geçiyorlar bundan sonra asla evlenmeyi düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

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“ÖNCE ARACIMI SÜSLETTİM SONRA ADLİYEYE GİTTİM”

Konuşmasına devam eden Özgür Ağaoğlu, “Sabah evimin yanındaki bir çiçekçiye gittim ben boşanıyorum, ne kadar süsleme olur dedim, 'Bugün hemen yapabiliriz' dediler. Hemen aracımı süslettim ve adliyeye gittim sonrasında. Avcılar’da başladım yolculuğuma her yeri dolaştım şimdi de Tekirdağ’a gideceğim” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Avcılar
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