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  4. Yer: Avcılar! Lunaparkta kaos anları anbean kamerada: Kemeri açılıp savruldu...

Yer: Avcılar! Lunaparkta kaos anları anbean kamerada: Kemeri açılıp savruldu...

14.04.2024 14:01
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde ailesiyle bir lunaparka giden çocuk trambolin salıncağa binmek istedi. Babası çocuğunu salıncağa bindirip sallandırmaya başlayınca olanlar oldu. Zavallı çocuğun kemer zor anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Yer: Avcılar! Lunaparkta kaos anları anbean kamerada: Kemeri açılıp savruldu...

Baba, çocuğunu eğlendirmek için salıncağın bağlı olduğu halatı çekip bırakırken, salıncağın kemeri açıldı. Dakikalarca savrulan çocuk, trambolinin üzerine düştü. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Olay, Denizköşkler Mahallesi'ndeki lunaparkta dün öğle saatlerinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte lunaparka giden çocuk, trambolin salıncağa bindi. Baba, kızını eğlendirmek için halatı çekip bırakırken, çocuğun bağlı olduğu kemer bir anda açıldı. Dengesini kaybeden çocuk dakikalarca salıncakta savrulduktan sonra tronbolinin üzerine düştü. Yara almadan kurtulan çocuğu gören ailesi panikle sarılarak düştüğü yerden aldı.

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Aile, işletmedeki görevlilerin kemeri yeterince sağlam bağlamadığını öne sürerken, görevliler ise kazada ailenin suçlu olduğunu söyledi. Korku dolu anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar lunapark
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