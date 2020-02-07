Yer: Avcılar! Uzun süre başından ayrılmadı

Kaza, Avcılar Ambarlı'daki Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçen sokak köpeğine bir yemek şirketine ait kapalı kasa minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki bacağından yaralanan köpeğin yerde çırpındığını gören Nilgün Canbeker Ünalan hemen aracını park ederek yanına koştu. Yağmurun altında titreyen köpeği battaniyeye sararak yol kenarına tanışan Nilgün Canbeker Ünalan, yardıma gelen diğer kişiler ile birlikte yaralı hayvanın tedavi altına alınması için telefon ile ilgililere ulaşmaya çalıştı.

KİMSEYİ YANINA YAKLAŞTIRMADI



Oğlunu okuldan almak üzere yola çıktığını belirten Nilgün Canbeker Ünalan, yaralı köpeği bu halde bırakamayacağını belirtirken, uzun süre köpeği okşadı. Nilgün Canbeker Ünalan, battaniyeye sardığı köpeği çimlerin üzerine bırakırken, yakındaki okula giderek kendisini bekleyen oğlunu alıp kısa sürede döndü. Bu sırada yaralı hayvanın yanına gelen başka sokak köpeği kimseyi yanına yaklaştırmadı.

BACAKLARINDA KIRIKLAR OLUŞTU



Oğlunu alıp gelen Canbeker Ünalan, kazayı yapan minibüs sürücüsü ile birlikte hayvanı minibüse taşıdı. Yaralı köpek, tedavi edileceği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürülürken, bacaklarında kırıklar bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

