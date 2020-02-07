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Yer: Avcılar! Uzun süre başından ayrılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 10:12 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da bir yemek taşıma aracının çarptığı köpek yaralandı. Yaralı köpeği görünce hemen durarak otomobilindeki battaniyeye saran Nilgün Canbeker Ünalan, yaralı hayvanın başında uzun süre bekledi. Bir başka sokak köpeği de yaralı köpeğin yanına gelerek bir süre kimseyi yanına yaklaştırmadı.

Kaza, Avcılar Ambarlı'daki Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçen sokak köpeğine bir yemek şirketine ait kapalı kasa minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki bacağından yaralanan köpeğin yerde çırpındığını gören Nilgün Canbeker Ünalan hemen aracını park ederek yanına koştu. Yağmurun altında titreyen köpeği battaniyeye sararak yol kenarına tanışan Nilgün Canbeker Ünalan, yardıma gelen diğer kişiler ile birlikte yaralı hayvanın tedavi altına alınması için telefon ile ilgililere ulaşmaya çalıştı.

KİMSEYİ YANINA YAKLAŞTIRMADI

Oğlunu okuldan almak üzere yola çıktığını belirten Nilgün Canbeker Ünalan, yaralı köpeği bu halde bırakamayacağını belirtirken, uzun süre köpeği okşadı. Nilgün Canbeker Ünalan, battaniyeye sardığı köpeği çimlerin üzerine bırakırken, yakındaki okula giderek kendisini bekleyen oğlunu alıp kısa sürede döndü. Bu sırada yaralı hayvanın yanına gelen başka sokak köpeği kimseyi yanına yaklaştırmadı.

BACAKLARINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Oğlunu alıp gelen Canbeker Ünalan, kazayı yapan minibüs sürücüsü ile birlikte hayvanı minibüse taşıdı. Yaralı köpek, tedavi edileceği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürülürken, bacaklarında kırıklar bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar yaralı köpek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Helal olsun bu duyarlı insana gerçekten. Duygulandırıcı,
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