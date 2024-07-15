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  4. Yer: Aydın! Kağıt fabrikasındaki yangın 3 gündür devam ediyor: Görüntüler durumun ciddiyetini gözleri önüne serdi!

Yer: Aydın! Kağıt fabrikasındaki yangın 3 gündür devam ediyor: Görüntüler durumun ciddiyetini gözleri önüne serdi!

15.07.2024 01:20
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Aydın'ın Söke ilçesindeki bir kağıt fabrikasında çıkan yangın üçüncü gününde de devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle kağıt ve kömür deposuna sıçrayan yangın için 23 ilden gelen takviye itfaiye ekipleri gün boyu yangına müdahale ediyor. Fabrikadan kaydedilen görüntüler yangının boyutlarını gözler önüne seriyor.

Yer: Aydın! Kağıt fabrikasındaki yangın 3 gündür devam ediyor: Görüntüler durumun ciddiyetini gözleri önüne serdi!

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Vali Yakup Canbolat, Söke Kaymakamı Ali Akça ve AFAD Başkanlığı Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının başlangıcından itibaren AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekipleriyle ciddi bir mücadele verildiğini söyledi.

AA-20240714-35140400-35140392-AYDINDA_KAGIT_FABRIKASINDAKI_YANGIN_ISLETMENIN_IKINCI_KISMINA_SICRADI

Jandarma ve emniyetin de trafik ve güvenliğin sağlanması için görev başında olduğunu belirten Canbolat, şöyle devam etti:

"Ayrıca çevre 23 ilden de takviye istedik bölgeye. O illerimizden de arazöz, iş makinesi ve itfaiye cinsi araçlar bölgemize intikal etti. Ayrıca 2 uçak ve 4 helikopterle de baştan beri müdahale ediyoruz. Bölgede 54 iş makinesi, 80 itfaiye ve arazöz ve toplamda 290 personelle müdahaleye devam ediyoruz. Tespitlere göre 240 dönüm alan içinde ilk gün 85 bin ton işlenecek atık kağıt yandı. Bugün itibarıyla da 55 bin ton atık kağıt yanıyor. İlk gün hatırlarsanız cuma gecesi çıkan bir hortum, bugün de 12.00 gibi çıkan hortum yangının etrafa yayılmasını ve büyümesini sağladı. Ekiplerimiz durmaksızın 24 saat müdahaleye devam ediyor. Riskli alanlar, sirayet edebileceği alanlarla ilgili de her türlü tedbiri birlikte alıyoruz. İçişleri Bakanlığı'mız konuyu bizzat takip ediyor."

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30 KİŞİ YANGINDAN ETKİLENDİ

Yanan malzemenin kağıt olmasının rüzgarla birlikte riski artırdığını dile getiren Canbolat, kısa zamanda sonuç almayı temenni ettiklerini söyledi.

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Bölgede seyyar bir hastane kurduklarını belirten Canbolat, "Sağlık Müdürlüğü'müzün UMKE ekipleri bölgede hizmete devam etmekte. Dumandan etkilenen 30 vatandaşımız var. Herhangi bir can kaybımız yok şükürler olsun." dedi.

(DHA-AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Aydın Söke fabrika
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