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  4. Yer: Aydın! Nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı

Yer: Aydın! Nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı

05.09.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde nişanlısıyla tartıştığı öğrenilen kadın, pencereye çıkararak kendisini aşağıya sarkıttı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken intihar, polisin müdahalesiyle son anda engelledi.

Yer: Aydın! Nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı

Olay, Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde saat 00.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nişanlısıyla tartışan S.D. isimli kişi sinir krizi geçirdi. Bir anda evinin penceresine çıkan kadın, kendisini aşağıya sarkıttı. Aşağıya sarkan S.D.’yi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olası bir atlamaya karşı itfaiye ekipleri park halindeki araçları çektirip hava yastığı kurdu. Uzun süre sessiz bir şekilde kendisini aşağıya sarkıtan kadını, ekipler ikna etmeye çalışırken eve girmeyi başaran polis ekipleri aşağıya sarkan kadını içeriye çekti.

Ekipler tarafından kurtarılan S.D. isimli kadın, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Aydın
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