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  4. Yer: Aydın! Petek üzerinde 'Allah' yazısı

Yer: Aydın! Petek üzerinde 'Allah' yazısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 09:45 | Son Güncelleme

Aydın Efeler'de Ar-Ge projeleri için üretim yapan arılar, bu sefer balları ile değil, kovanda ve peteklerde oluşturdukları şekil ve yazılarla şaşırttılar. Arıların gizemli dünyası ile karşılaşınca çok şaşırdığını belirten Hakan Başlık, petekler üzerinde, ‘Allah’ lafzının yanında Arapça ‘Hasbünallah’ yazısının da okunduğunu belirtti.

Ülke genelinde başta sağlık alanında olmak üzere bazı alanlarda kullanılan doğal ve organik bitkilerden yağ üreten Hakan Başlık, Aydın'ın Efeler İlçesi’ne bağlı Umurlu Mahallesi’ndeki üretim alanında oluşturduğu HBX Arge Arılığında, arıların ilginç bir faaliyeti ile karşılaştı. HBX Ar-Ge bünyesinde arıcılık faaliyetleri sorumlusu İlyas Gedik, zaman zaman bu tür haberleri gördüklerini ancak karşılaştıkları bu yazının şeklinin oldukça ilginç olduğunu söyledi.

Daha önce ürünlerin doğallığını karıncalarla takip edip izleyip Ar-Ge çalışmalarını sürdüren ekip, çalışmalarına bal arılarına da dahil ettiklerini belirterek arıların gizeminin karıncalardan çok daha ilginç ve farklı olduğunu belirttiler. Araştırmalarının yanı sıra ilginç çalışmaları ile dikkat çeken HBX Ar-Ge Projeleri Başkanı Hakan Başlık, “Uzun yıllar üzerinde çalıştığımız ve adını HBX verdiğimiz ürünün gelişim sürecinde karıncalardan faydalanmıştık. Şimdi de HBX Ar-Ge arılığı oluşturduk. Kovanlarımızı getirdikten sonra kontrol için açtığımızda gördüğümüz manzara karşısında çok şaşırdık” dedi.

PETEK ÜZERİNDE 'ALLAH' YAZISI

Başlık, petekler üzerinde, ‘Allah’ lafzının yanında Arapça ‘Hasbünallah’ yazısının da okunduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

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