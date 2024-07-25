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Yer: Bağcılar! 1 ay önce öldürmekle tehdit ettiği eski eşini sokak ortasında silahla vurdu

25.07.2024 21:44
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İstanbul Bağcılar'da Yusuf K., 4 yıl önce boşandığı eski eşi Ceylan T.'yi yaklaşık 1 ay önce 'Seni öldüreceğim, sakat bırakacağım' mesajlarıyla tehdit etti. Dün, Ceylan T. işe giderken eski kocası Yusuf Y. önünü keserek tartışmaya başladı. Büyüyerek devam eden tartışmada Yusuf Y. eski eşi Ceylan T.'yi 'Sen beni aldatıyorsun, seni öldüreceğim' diyerek silahla vurdu. Yaralı Ceylan T. ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheli koca Yusuf Y. ise aynı gün içinde gözaltına alındı.

Yer: Bağcılar! 1 ay önce öldürmekle tehdit ettiği eski eşini sokak ortasında silahla vurdu

Olay, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocukları olan Yusuf Y. (37) ile Ceylan T. (34) çifti, yaklaşık 4 yıl önce boşandı. Yusuf Y., boşandığı halde eski eşi Ceylan T.'ye tehdit mesajları göndermeye başladı. Son olarak 1 ay önce Yusuf Y. eski eşi Ceylan Y.'yi 'Seni öldüreceğim, sakat bırakacağım' diyerek tehdit etti.

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SOKAK ORTASINDA VURDU

Dün sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, Ceylan Y. işe giderken eski kocası Yusuf Y. tarafından önü kesildi. Sokak ortasında tartışmaya başlayan çift arasında arbede yaşandı. Ardından Yusuf Y., Ceylan T.'yi 'Sen beni aldatıyorsun, seni öldüreceğim' diyerek silahla vurdu. Saldırının ardından şüpheli Yusuf Y., koşarak olay yerinden uzaklaşırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Ceylan T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri aynı gün içinde Yusuf Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Y.'nin evinde yapılan aramada, Ceylan T.'yi vurduğu silah ele geçirildi. Durumu iyi olduğu öğrenilen Ceylan T., eski kocası Yusuf Y.'den şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Y., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Ceylan T. ile eski eşinin sokak ortasında tartışması, silahla vurup kaçması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan olay yerine gelen Ceylan T.'nin yakınlarının sinir krizi geçirdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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