Yer: Bağcılar! Havaya ateş açması yetmedi, silahı arkadaşının kafasına dayayıp şaka yapmaya da çalıştı

Bağcılar'da havaya ateş ettiği silahı arkadaşının kafasına dayayıp şaka yapmaya çalıştığı olay 22 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında kalabalığın içinden ayrılan genç bir grup sırayla ellerine aldıkları silahla havaya defalarca ateş etti. Gruptan bir kişinin havaya ateş ettikten hemen sonra yaptığı hareket ise ağızları açık bıraktı.

BU NASIL ŞAKA? SİLAHI ARKADAŞININ KAFASINA DAYADI

Genç, aynı silahı arkadaşının kafasına dayayıp şaka yapmaya çalıştı.

Daha sonra başka birine verdiği silah yeniden havaya doğru ateşlendi.

Gençlerin tehlikeli oyununu sokak sakini bir kişi evinin penceresinden cep telefonuyla kaydetti. (DHA)



