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Yer: Bahçelievler! Sokakta yürüyen kadını evine gireceği sırada taciz etti! 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklandı

07.10.2024 18:24
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İstanbul Bahçelievler'de sokakta yürüyen kadını takip eden şüpheli, kadının evine gireceği sırada yanına yaklaşarak taciz etti. Kadının bağırması üzerine mahalle sakinleri tarafından yakalanan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Şüphelinin kadını takip ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürüyen kadını takip eden şüpheli, kadının yanına yaklaşarak taciz etti.

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Kadının bağırması üzerine mahalle sakinleri tarafından yakalanan şüpheli, darbedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından, 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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EVİN GİRİŞİNE KADAR KADINI TAKİP ETTİ

M.A.A.'nın kadını takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, sokakta yürüyen kadını takip eden şüpheli, kadının evine gireceği sırada kadınla konuşmaya başlıyor. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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