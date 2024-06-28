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  4. Yer: Balıkesir! Kimse ne olduğunu anlamadı, cami önünde kıyafetlerini çıkardı

Yer: Balıkesir! Kimse ne olduğunu anlamadı, cami önünde kıyafetlerini çıkardı

28.06.2024 22:22
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Balıkesir Edremit'te bir kadın, cami önünde tuhaf söylem ve tutarsız hareketler sergiledi. Daha sonra kadın kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar vermeye başladı. Kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Yer: Balıkesir! Kimse ne olduğunu anlamadı, cami önünde kıyafetlerini çıkardı

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Turhanbey Mahallesi Çayiçi Caddesi Mahkeme Cami önünde meydana geldi. E.T. (20) isimli bir kadın, tuhaf söylem ve tutarsız hareketler sergiledi.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI

Uyuşturucu aldığı ya da ruhsal sorunlu olduğu ileri sürülen kadının bir de kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar verdiğini gören çevre sakinleri, durumu hemen polise bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Kadın polis ekiplerince gerekli işlemlerin yapılması amacıyla polis merkezine teslim edildi. Kadın hakkında "kişilerin huzur ve sükunu bozmaktan" işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit
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